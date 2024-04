Lela MC: criança, migrante e prodígio do hip-hop na Colômbia

Suas primeiras músicas, no entanto, retratam as memórias de tempos menos encantadores:

"Não imagina as adversidades que passei / os obstáculos que encontrei no caminho (...) decidi migrar com o propósito de um futuro melhor / mas encontrei portas fechadas no caminho / muros erguidos", cantava alguns anos atrás nas linhas de ônibus colombianas, ao lado de seu padrasto Jesús Sanz, de 32 anos, que considera seu pai.

- Incêndio -

Os irmãos Gabriel e Gabriela Brito compartilham não apenas o nome e um vínculo familiar. As cicatrizes em seus braços lembram o dia em que uma explosão quase os matou, em 2017. Sua avó faleceu no incêndio causado por um vazamento de gás.

"O herói Gabriel", na época com 8 anos, se jogou em cima da irmã de 6 anos para protegê-la das chamas, relatou a mãe Hayleén Volcán. As crianças ficaram com queimaduras graves. Gabriel passou vários meses no hospital e seis dias no CTI. "Sua vida é um milagre", afirmou.

Com a morte de sua avó, as crianças não tinham com quem ficar na Venezuela. Isso as obrigou a se reunir com sua mãe, que havia migrado para a Colômbia alguns meses antes.