Nice vence Lorient (3-0) e se consolida em quinto na Ligue 1

O Nice retomou o caminho das vitórias em casa ao golear o fraco Lorient por 3 a 0, nesta sexta-feira (19) na abertura da 30ª rodada, e consolidou assim seu quinto lugar, enquanto espera para disputar seu jogo pendente na quarta-feira, em Marselha.

O time da Côte d'Azur não vencia na Allianz Riviera desde 27 de janeiro, quando derrotou o Metz por 1 a 0. O tiunfo desta sexta-feira veio com gols de Morgan Sanson (22'), Jérémie Boga (53') e Evann Guessand (89') e deu uma injeção de ânimo à equipe.

O Nice, comandado pelo jovem técnico italiano Francesco Farioli, de 34 anos, vinha de quatro jogos sem vencer em casa. As três derrotas e um empate custaram caro aos 'Aiglons', que no momento estão longe do pódio e da classificação direta para a próxima Liga dos Campeões.