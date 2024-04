Taylor Swift lança seu novo álbum 'The Tortured Poets Department'

Entre os títulos das canções - que já foram revelados - estão "Down Bad", "So Long, London", "I Can Fix Him (No Really I Can)" e "The Smallest Man Who Ever Lived".

Post Malone e Florence + The Machine estão confirmados entre os participantes.

- Letras sobre seus ex -

Swift já usou a fórmula vencedora de compor canções inspiradas em seus ex-namorados, incluindo John Mayer e Jake Gyllenhaal.

Seu atual namorado, o jogador de futebol americano Travis Kelce, elogiou o novo álbum.

"Sim, ouvi uma parte, e é incrível", disse Kelce à imprensa em fevereiro. "Estou impaciente para que finalmente saia", acrescentou.