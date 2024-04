UE sanciona quatro colonos extremistas e duas entidades israelenses

Dos altos dirigentes de Hilltop Youth, Meir Ettinger e Elisha Yered, foram sancionadas, assim como os colonos israelenses Neria Ben Pazi e Yinon Levi, por atos de violência contra palestinos.

Todos eles agora estão vetados de entrar no espaço da UE, e eventuais ativos que eles possuam no bloco europeu serão congelados.

Esses quatro colonos foram sancionados por abusos como "tortura e tratamento cruel, desumano ou degradante" e "a violação do direito à propriedade e à vida privada e familiar dos palestinos na Cisjordânia", segundo a UE.

Desde que milicianos do Hamas perpetraram ataques em território israelense desde a Faixa de Gaza no último 7 de outubro, colonos e tropas do Exército de Israel na região da Cisjordânia provocaram a morte de pelo menos 468 palestinos, segundo fontes palestinas.

ahg/eg/dd/aa

© Agence France-Presse