Wall Street fecha com resultados mistos; Nasdaq cai puxado pela Netflix

As preocupações geopolíticas em torno de um conflito entre Israel e Irã, a distância de um corte nas taxas pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano) e a expectativa pelos resultados corporativos da próxima semana desorientaram os investidores.

"O elemento de incerteza geopolítica continua muito presente, assim como o relativo ao corte das taxas de juros", resumiu Patrick O'Hare, da Briefing.com.

O Dow Jones conseguiu manter-se no positivo porque, segundo Peter Cardillo, da Spartan Capital, o mercado já havia levado em conta as possíveis retaliações de Israel contra o Irã.

Nesta sexta-feira de manhã, foram registradas explosões no centro do Irã, que funcionários do alto escalão dos EUA citados pela imprensa atribuíram a um ataque israelense.

No Nasdaq, por outro lado, as empresas de tecnologia sofreram um revés, arrastadas por resultados decepcionantes da Netflix.

No total, as "Sete Irmãs" - as grandes empresas de tecnologia Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Meta, Alphabet e Tesla - devolveram juntas mais de US$ 900 bilhões (R$ 4,7 trilhões) em capitalização de mercado a Wall Street esta semana.