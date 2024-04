Leipzig vence na reta final em sua visita ao Heidenheim

O RB Leipzig conquistou uma vitória em sua visita ao Heidenheim (2-1) na reta final da partida, resultado que lhe permite se consolidar no quarto lugar na Bundesliga alemã faltando quatro rodadas para o final do campeonato.

Com 59 pontos após 30 jogos, o Leipzig tem três pontos a mais que o Borussia Dortmund, quinto colocado e que receberá no domingo o já campeão Bayer Leverkusen, que segue invicto nesta temporada com 44 jogos disputados em todas as competições.

Teoricamente, o 4º colocado da Bundesliga é o último que se classifica para a próxima Liga dos Campeões, mas com a presença de Bayern de Munique e Borussia Dortmund nas semifinais da Liga dos Campeões, e do Leverkusen na mesma fase da Liga Europa, a Alemanha poderá conseguir uma das duas vagas adicionais que serão atribuídas aos dois melhores campeonatos da temporada 2023/2024 nas competições europeias.