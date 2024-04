Manchester City vence Chelsea (1-0) e vai à final da Copa da Inglaterra

Os 'Blues', comandados pelo técnico argentino Mauricio Pochettino, quase abriram o placar, mas os senegalês Nicolas Jackson e Cole Palmer não aproveitaram duas oportunidades claras, aos 30 e 38 minutos, respectivamente.

Palmer, de 21 anos e que treinou nas categorias de base do City, foi um incômodo constante para o time adversário, embora não conseguisse finalizar as jogadas.

- Bernardo Silva se redime -

Depois do intervalo, a partida seguiu uma dinâmica semelhante com o City controlando a posse de bola, mas o Chelsea criando perigo no contra-ataque.

Os jogadores de Pochettino pediram dois pênaltis por lances polêmicas dentro da área, com toques de mão e um empurrão de Kyle Walker em Jackson, mas o árbitro Michael Oliver não marcou.

Guardiola acertou ao colocar o belga Jérémy Doku no lugar de Jack Grealish e sua equipe aumentou o cerco à área do Chelsea com o passar dos minutos.