Inter Miami vence Nashville (3-1) com dois gols de Messi e um de Busquets

O Inter Miami derrotou na noite de sábado o Nashville SC por 3 a 1 pela Liga Norte-Americana (MLS) com dois gols do astro Lionel Messi e outro de Sergio Busquets, o primeiro desde que chegou vindo do Barcelona.

O Nasvhille saiu na frente no Chase Stadium, em Fort Lauderdale (vizinho a Miami), com um gol contra do zagueiro argentino Franco Negri aos 2 minutos, mas os donos da casa viraram antes do intervalo em duas aparições de Messi.

O craque argentino marcou o primeiro gol do Inter aos 11 minutos e deu a assistência para o segundo em uma cobrança de escanteio desviadp de cabeça pelo espanhol Busquets (39').