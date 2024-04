Liverpool vence na visita ao Fulham (3-1) e é líder do Inglês ao lado do Arsenal

O Liverpool se recuperou neste domingo (21) da recente eliminação na Liga Europa e se tornou co-líder da Premier League ao lado do Arsenal após vencer por 3 a 1 na visita ao Fulham, pela 34ª rodada do campeonato inglês.

Trent Alexander-Arnold (31'), Ryan Gravenberch (52') e Diogo Jota (71') marcaram para os 'Reds' numa vitória tranquila sobre o Fulham que diminuiu nos acréscimos do primeiro tempo, mas não conseguiu acompanhar o ritmo do adversário depois do intervalo.

Com estes três pontos, a equipe comandada por Jürgen Klopp iguala o Arsenal do técnico Mikel Arteta no topo da Premier com 74 pontos, à frente do Manchester City, que tem 73 mas que disputou um jogo a menos depois de ter jogado as semifinais da Copa da Inglaterra, no sábado.