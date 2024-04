Manchester United vence Coventry nos pênaltis e vai enfrentar City na final da FA Cup

Scott McTominay sozinho com o gol vazio, abriu o placar ao desviar para a rede um cruzamento poderoso de Diogo Dalot (23').

Harry Maguire (45'+1) aproveitou um erro de marcação para desviar de cabeça um escanteio de Bruno Fernandes. O próprio português fez 3 a 0, no início do segundo tempo (58').

O Coventry City reagiu por intermédio de Ellis Simms (71'). Foi o sexto gol do atacante de 23 anos nos últimos três jogos da Copa da Inglaterra.

Em seguida, o lateral-esquerdo do United Aaron Wan-Bissaka desviou um chute de Callum O'Hare para o próprio gol (79'), antes de cometer pênalti quando a bola atingiu sua mão dentro da área nos acréscimos, o que levou ao empate no pênalti cobrado pelo atacante americano do Coventry, Haji Wright.

Na prorrogação, a modesta equipe da segunda divisão mandou uma bola no travessão (116') e Victor Torp balançou a rede levando a torcida ao delírio (120'+1). Mas o gol foi anulado pelo VAR devido a um impedimento no momento do passe.

