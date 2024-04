Max Verstappen (Red Bull) vence GP da China de F1

Diante das arquibancadas cheias e animadas na volta da Fórmula 1 à China após cinco anos de ausência, devido à pandemia de covid-19, nada perturbou o voo de Verstappen rumo à vitória, nem mesmo a intervenção de dois carros de segurança no meio da corrida.

"A sensação foi incrível (...) o carro estava sobre trilhos, eu podia fazer tudo que quisesse", comemorou o holandês, que também venceu a corrida sprint no sábado.

- Norris comemora 2º lugar -

Atrás, a McLaren de Norris ficou entre as duas Red Bulls, dando à equipe britânica sua melhor classificação até o momento nesta temporada.

"Eu não esperava por isso", comemorou Norris após cruzar a linha de chegada. "Fiquei surpreso com muitas coisas: a falta de ritmo das Ferraris, o nosso bom ritmo, a nossa disputa direta com as Red Bulls...".

No Mundial de pilotos, Verstappen já tem uma vantagem de 25 pontos de vantagem sobre Pérez.