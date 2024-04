PSG goleia Lyon (4-1) e fica a um passo do título da Ligue 1

A equipe do norte da França tem agora 52 pontos e se mantém no quarto lugar da tabela depois da vitória do Monaco (2º) na visita ao Brest (3º, 53 pontos) por 2 a 0, com gols do suíço Denis Zakaria (40') e do japonês Takumi Minamino (48').

Os monegascos, com 55 pontos, ainda estão longe dos 66 do líder PSG.

Mais abaixo na tabela, o Strasbourg (36 pontos) perdeu a 12ª posição para o Montpellier, que venceu em sua visita ao Reims (2-1).

As pernas dos jogadores do Lille pareciam mais pesadas do que o normal no estádio Pierre-Mauroy, três dias após a eliminação nos pênaltis nas quartas de final da Conference League diante do Aston Villa.

Contudo, a equipe comandada pelo técnico Paulo Fonseca obteve os três pontos no campeonato francês graças a um gol aos 12 minutos do seu atacante canadense Jonathan David.

Na quarta-feira, o Lille visita o Monaco em partida adiada da 29ª rodada, duelo crucial para o objetivo das duas equipes de garantirem vaga na próxima Liga dos Campeões.