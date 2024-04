Cantor francês Kendji Girac gravemente ferido em ataque a tiros

O cantor Kendji Girac, vencedor da versão francesa do programa 'The Voice', foi gravemente ferido por um tiro nesta segunda-feira (22), mas sua vida não está em perigo, informaram fontes próximas ao caso.

O intérprete de sucessos como "Color Gitano" e "Andalouse", que acumulam centenas de milhões de visualizações no YouTube, foi atingido por um tiro no peito, segundo as mesmas fontes.

A polícia foi alertada durante a madrugada sobre um homem gravemente ferido em uma área reservada a ciganos nômades em Biscarrosse, sudoeste da França.