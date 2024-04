China chama de 'notícia falsa' relatórios de que nadadores testaram positivo em exames antidoping

Pequim chamou nesta segunda-feira (22) de "notícia falsa" os relatórios de que 23 nadadores chineses testaram positivo para um exame antidoping antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021.

"Essas são notícias falsas que não correspondem à realidade", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin.

A três meses da cerimônia de abertura dos Jogos de Paris (de 26 de julho a 11 de agosto), uma investigação realizada pela televisão pública alemã ARD e o The New York Times revelou que 23 dos melhores nadadores chineses testaram positivo no começo de 2021 para trimetazidina, uma substância proibida desde 2014, porque melhora a circulação sanguínea.