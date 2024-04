Em Gaza, homem transforma paraquedas com ajuda humanitária em abrigo improvisado

O conflito começou após o ataque de 7 de outubro do Hamas no sul de Israel, no qual os combatentes islamistas mataram 1.170 pessoas, segundo um levantamento da AFP com base em dados oficiais israelenses.

Em represália, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas, no poder na Faixa de Gaza desde 2007, e lançou uma ofensiva militar que deixou até agora 34.151 mortos, segundo o Ministério de Saúde do pequeno território.

Os bombardeios contínuos deixaram grande parte da Faixa em ruínas, e obrigaram a maioria da população a viver em abrigos improvisados.

Em Rafah, no extremo sul do território, Israel encomendou 40 mil tendas para abrigar quase meio milhão de habitantes de Gaza, antes de uma provável operação terrestre nessa localidade, que o governo israelense considera como o último bastião do Hamas.

Segundo a ONU, 1,5 milhão de palestinos estão amontoados nessa cidade, a maioria deslocados pela guerra.

Alguns deles retornaram para o norte depois que Israel retirou a maioria de suas tropas do sul de Gaza no início do mês.