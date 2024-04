'Entramos para a história', comemora Lautaro Martínez após 20º 'Scudetto' da Inter

"Trabalhamos muito, sofremos muito, trocamos mais de dez jogadores no verão passado, merecemos muito este título", disse o argentino em entrevista à DAZN, sem esconder a emoção. "Ganhar um título em um dérbi, isso nunca havia acontecido antes. Foi o que falei aos meus companheiros antes do jogo: tínhamos que aproveitar esta oportunidade", continuou.

"Temos que continuar neste caminho, muitas coisas são possíveis para este grande clube", disse o campeão mundial de 2022 pela Argentina na Copa do Catar, artilheiro do campeonato italiano com 23 gols.

