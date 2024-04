Europa registrou recorde de dias 'estresse térmico extremo' em 2023

A Europa registrou em 2023 um número recorde de dias em que a população enfrentou um "estresse térmico extremo", ou seja, uma sensação de temperatura superior aos 46ºC, segundo dados de dois grandes observatórios climáticos, o Copernicus e a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

O fenômeno provocou prejuízos de bilhões de dólares e impactou mais de dois milhões de pessoas, segundo as estimativas.

"Estamos observando uma tendência crescente no número de dias com 'estresse térmico' em toda Europa e 2023 não foi exceção", disse Rebecca Emerton, cientista climática do observatório Copernicus.