Norte-coreanos teriam trabalhado em animações de grandes estúdios dos EUA

Animadores norte-coreanos teriam trabalhado na produção de desenhos animados para dois grandes estúdios de Hollywood, em violação das sanções impostas a Pyongyang, apontou uma investigação do site 38 North.

Segundo essa organização especializada em Coreia do Norte, algumas imagens das séries de super-heróis "Invencível", da Amazon Prime Video, e "Iyanu: Child of Wonder", do Max, foram subcontratadas na Coreia do Norte, sem o conhecimento sobre o local.

Pyongyang está sujeita a várias sanções internacionais devido a seus programas de armas nucleares e mísseis balísticos, assim como por violações dos direitos humanos.