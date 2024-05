Defesa Civil do RS alerta para possível rompimento de dique em Porto Alegre

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alertou nesta sexta-feira (3) para um possível rompimento do dique da FIERGS (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul).

O que aconteceu

O órgão publicou nota oficial pedindo para as pessoas buscarem lugares seguros. "Alerta para risco de rompimento do dique da FIERGS, evacuem áreas de risco e busquem locais seguros".

O prefeito Sebastião Melo disse, minutos antes da postagem da Defesa Civil, que a situação está "controlada", em vídeo publicado no X (antigo Twitter). "Um pequeno transbordamento no dique que represa as águas do rio Gravataí, no Sarandi, foi contido nesta noite. Fizemos uma vistoria e fomos informados pelos engenheiros que atuam no local de que a situação está controlada."