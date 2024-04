Três pontos sobre a extradição aprovada via referendo no Equador

"A partir do dia em que os resultados (do referendo) forem proclamados no Registro Oficial (Diário Oficial), no Equador haverá oficialmente a extradição de equatorianos para solo estrangeiro", disse à AFP o advogado constitucionalista Ismael Quintana.

Peru e Colômbia, vizinhos do Equador e os maiores produtores de cocaína do mundo, permitem a extradição de seus nacionais.

2. Tipos de extradição

No Equador, a extradição "ativa" está em vigor atualmente. Em outras palavras, o sistema judiciário pode solicitar a entrega de um cidadão nacional ou estrangeiro ao território equatoriano para ser processado.

A reforma aprovada estabelece "a extradição de equatorianos para solo estrangeiro, o que em termos legais é chamado de extradição passiva", explicou Quintana.

A partir de agora, um equatoriano que tenha cometido um crime em outro país poderá ser entregue, se necessário.