Wall Street se recupera com foco em tecnológicas

A bolsa de Nova York fechou com uma clara recuperação nesta segunda-feira (22), menos preocupada com as tensões geopolíticas e mais concentrada nos resultados das empresas tecnológicas que serão divulgados esta semana.

O índice Dow Jones subiu 0,67%, para 38.239,98 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 1,11%, para 15.451,31 unidades, e o S&P 500 voltou a superar os 5.000 pontos ao fechar em alta de 0,87%, para 5.010,60.

É um bom começo de semana para Wall Street que espera resultados abundantes e indicadores-chave sobre a economia americana nos próximos dias.