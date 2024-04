Arévalo promete não 'descansar' até derrubar questionada procuradora da Guatemala

O presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, prometeu nesta terça-feira (23), ao completar 100 dias de governo, que não descansará até conseguir derrubar a questionada procuradora-geral Consuelo Porras, que colocou em risco sua posse.

"Não descansaremos até conseguir, pela via legal, a destituição desta ameaça à democracia", disse Arévalo em referência a Porras, que no final de 2023 promoveu investigações polêmicas contra ele, seu partido e as eleições.

Instituições judiciais, como o Ministério Público sob o comando de Porras, "utilizam sua posição para intimidar seus críticos e para atacar e tentar enfraquecer, a partir de sua trincheira de impunidade, o projeto que o povo da Guatemala escolheu para o seu futuro", acrescentou Arévalo ao apresentar um relatório de três meses de gestão em um passeio público no centro da capital.