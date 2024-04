Arsenal goleia Chelsea (5-0) e volta a assumir liderança da Premier League

Nesta terça no Emirates Stadium, no norte da capital britânica, Leandro Trossard (4'), Ben White (52' e 70') e Kai Havertz (57' e 65') nocautearam o Chelsea, com uma goleada que poderia ter sido ainda mais cruel se não fosse por várias boas defesas do goleiro sérvio Djordje Petrovic.

"Acho que o gol logo cedo nos ajudou muito, depois jogamos muito bem, tivemos muitas chances", disse Trossard na TNT.

Os 'Blues', eliminados no sábado da Copa da Inglaterra na semifinal contra o City (1-0), ocupam a 9ª posição (47 pontos) do campeonato, e estão com muitas dificuldades na luta por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada, que é o objetivo mínimo dos jogadores comandados pelo técnico Mauricio Pochettino.

- Quatro gols no 2º tempo -

O argentino não pôde contar com o seu melhor jogador da temporada, o jovem Cole Palmer, que desfalcou a equipe por estar doente. Sem o dinamismo do inglês, o Chelsea se mostrou totalmente inofensivo nas poucas ocasiões em que rondou a baliza defendida pelo espanhol David Raya.

O seu homólogo do Chelsea, Petrovic, falhou no primeiro gol de Trossard, mas se redimiu com grandes defesas em tentativas consecutivas de Havertz e Trossard (27'), para manter a sua equipa viva no intervalo.