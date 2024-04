Escritório de direitos humanos da ONU retorna à Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta terça-feira (23) o retorno ao país do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, expulso em fevereiro, após expressar preocupação com a prisão de uma ativista especialista em temas militares.

Maduro fez o anúncio ao lado do procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, que investiga a Venezuela por suspeita de crimes contra a humanidade.

"Recebi a proposta de convidar novamente a abertura do escritório do alto comissário para os direitos humanos da ONU, Volker Türk, para estar em nosso país. Vamos superar as diferenças, o conflito que tivemos", disse Maduro durante um ato com Khan no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas. "Estou preparado para receber o enviado Volker Türk."