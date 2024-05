Site ajuda população a checar se posto de combustível está funcionando no Sul

A Edenred, empresa de soluções de mobilidade, tem um sistema para a população checar, em tempo real, quais postos de combustível estão em funcionamento na região Sul do País, onde dezenas de cidades afetadas foram afetadas pelas chuvas.

A pesquisa pode ser feita por meio do link: https://www.ticketlog.com.br/postos-ativos/. Nesse endereço, é possível verificar quais postos estão operando. A ideia com a divulgação do serviço é ajudar a evitar desabastecimentos, incluindo o de veículos relacionados a serviços essenciais.

"As informações sobre os estabelecimentos podem ser checadas em poucos cliques, por qualquer dispositivo eletrônico, agilizando o acesso à informação. Ao acessar, é possível consultar os postos com abastecimento nos últimos minutos, bem como o tipo de combustível disponível e valor médio praticado", informou a Edenred, em nota. A Edenred Mobilidade possui uma base de 21 mil postos credenciados por todo o Brasil.