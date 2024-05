'Terá que haver algum tipo de tratamento extraordinário ao RS', diz Renan Filho

Para o ministro, "terá que haver algum tipo de tratamento extraordinário ao Rio Grande do Sul, pelo impacto que o Estado sofreu". Por outro lado, ele salientou a necessidade de planejar um repasse que assegure o "bom uso dos recursos públicos".

Em uma coletiva de imprensa durante a tarde, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu ajuda ao governo gaúcho na recuperação de estradas estaduais, no oferecimento de uma linha de crédito para empresas afetadas e na disponibilização de serviços do Sistema Único de Saúde, entre outras ações. Lula estava acompanhado de uma comitiva de 13 ministros de governo, mais representantes do Legislativo e do Judiciário.

Na ocasião, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pediu a criação de uma espécie de "Plano Marshall" para o Estado, com garantia de benefícios sociais e de financiamentos extraordinários para a assistência social e para a saúde. O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, também defendeu "regras mais flexíveis" para os repasses.

Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmaram que nesta segunda-feira, 6, líderes partidários devem debater leis ordinárias, complementares e emendas à Constituição que podem ser propostas para auxiliar o Rio Grande do Sul.