Grêmio vence em visita ao Estudiantes (1-0) e respira na Libertadores

Correa se animou com um chute de pé esquerdo que Marchesín defendeu do jeito que pôde, e o Grêmio respondeu de longe com um escanteio de Cristaldo que fez Mansilla se esticar.

Logo depois o tricolor gaúcho se aproximou muito com uma bela finalização de Cristaldo dentro da área, mas a bola bateu no travessão.

A quantidade de infrações ia levar inevitavelmente a alguma expulsão, e quem acabou recebendo o cartão vermelho foi o paraguaio Mathias Villasanti, meio-campista do Grêmio, após dar um pisão em Tiago Palacios.

Os dois treinadores movimentaram peças com as mudanças, e enquanto o time local decidiu por variações ofensivas, Renato Portaluppi optou por dar fôlego ao ataque com as entradas de Gustavo Nunes e Nathan Fernandes, e essa mexida do experiente técnico do Grêmio acabou surtindo efeito.

Dez minutos após a saída de Villasanti, com o Estudiantes jogando no ataque, o time visitante tentou um contra-ataque rápido e letal, em que Gustavo Nunes escapou com bola pela esquerda, chegou à linha de fundo e cruzou para o meio da pequena área, onde Nathan Fernandes entrou para empurrar a bola para o fundo da rede.

O Estudiantes ainda tinha tempo para buscar o empate, mas não encontrava o caminho do gol. Isso se repetiu em cruzamentos que não preocuparam o Grêmio, com uma sólida defesa que permitiu que saísse de La Plata com os três pontos.