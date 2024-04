Hamas seguirá em Doha enquanto for 'útil' para negociação sobre a guerra em Gaza, afirma Catar

O gabinete político do Hamas permanecerá em Doha enquanto a sua presença for "útil e positiva" para os esforços de mediação que pretendem acabar com a guerra na Faixa de Gaza, declarou o governo do Catar nesta terça-feira.

"Enquanto a sua presença aqui em Doha, como sempre dissemos, for útil e positiva para este esforço de mediação, eles permanecerão aqui", declarou o porta-voz do Ministério das Relações do Catar, Majed al Ansari, em uma entrevista coletiva.

O país do Golfo, que abriga desde 2012 o gabinete político do movimento islamista palestino com a aprovação dos Estados Unidos, tem o papel de mediador nas negociações entre Israel e o Hamas sobre uma trégua, acompanhada pela libertação de reféns e prisioneiros.