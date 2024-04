Zoológico descobre que hipopótamo tratado por sete anos como macho é fêmea

Gen-chan, um hipopótamo do zoológico de Osaka, procedente de um parque no México, foi considerado macho durante anos. Após análises sobre seu comportamento incomum e um teste de DNA, porém, profissionais do zoo descobriram que ele era uma fêmea.

Este mamífero semiaquático, que tem atualmente 12 anos, chegou ao zoológico de Osaka, no oeste do Japão, em 2017 vindo do parque Africam Safari de Puebla, no centro do México, e cujos responsáveis garantiram que se tratava de um macho.

Mas os membros do zoológico japonês não conseguiam acreditar.