ONU: Ásia foi a região mais afetada pelas catástrofes meteorológicas em 2023

Temperaturas particularmente elevadas foram registradas do oeste da Sibéria até a Ásia Central, e do leste da China até ao Japão, destaca o relatório.

O arquipélago nipônico teve o verão mais quente de sua história.

As chuvas, no entanto, ficaram abaixo da média no Himalaia e na cordilheira Hindu Kush, no Paquistão e Afeganistão.

Ao mesmo tempo, o sudoeste da China enfrentou uma seca, com chuvas abaixo do normal em quase todos os meses do ano.

A região de grandes montanhas da Ásia, no planalto tibetano, contém o maior volume de gelo fora das regiões polares. Mas nos últimos anos, a maioria das geleiras recuou a um ritmo acelerado, afirmou a OMM.

Vinte das 22 geleiras monitoradas na região perderam massa de maneira contínua no ano passado.