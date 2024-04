Senado dos EUA examina pacote de ajuda à Ucrânia

O Senado dos Estados Unidos analisa um enorme plano de ajuda à Ucrânia nesta terça-feira (23), no que é anunciado como uma mera formalidade em comparação com os meses de negociações para a sua adoção pela Câmara Baixa do Congresso.

O texto, que propõe um pacote de ajuda de 95 bilhões de dólares (R$ 472 bilhões) para Ucrânia, Israel e Taiwan, pode ser aprovado nesta terça-feira. Possui o apoio de republicanos e democratas.

"Não vamos deixar nossos amigos ao redor do mundo esperando nem mais um momento", disse o líder democrata Chuck Schumer, que defende a adoção rápida.