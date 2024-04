Biden pede a Israel que permita acesso 'sem demora' dos palestinos à ajuda humanitária

"Este projeto de lei aumenta significativamente a assistência humanitária que enviamos às pessoas inocentes de Gaza que estão sofrendo muito", afirmou Biden. "Eles estão sofrendo as consequências desta guerra iniciada pelo Hamas", acrescentou.

As relações entre os Estados Unidos e Israel ficaram tensas pela conduta do governo israelense na guerra em Gaza e pelo plano do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de enviar tropas para a cidade de Rafah, no sul de Gaza, onde 1,5 milhão de pessoas estão refugiadas.

© Agence France-Presse