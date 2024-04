Flamengo perde em sua visita ao Bolívar (2-1) na Libertadores

Sávio superou de cabeça o goleiro Agustín Rossi, mas o árbitro Alexis Herrera já havia marcado falta. A decisão do juiz venezuelano deixou dúvidas no ar.

O próprio Sávio finalmente gritou gol aos 62 minutos. Ele recebeu um passe de Rodríguez e chutou com precisão pela direita colocando seu time novamente em vantagem.

A expressão de preocupação do técnico Tite, com os braços cruzados ou com uma das mãos no queixo, refletia o que acontecia no Flamengo.

O Bolívar manteve a pressão mas seus ataques eram neutralizados na hora da conclusão.

Na reta final conseguiu garantir os três pontos, mas o terceiro gol não veio. O meia-atacante Henry Vaca entrou em campo no lugar do aguerrido Sávio, mas o placar permaneceu em 2 a 1 a favor dos donos da casa.

Pela quarta rodada, no dia 7 de maio, o Flamengo vai visitar o chileno Palestino e, um dia depois, o Millonarios vai receber o Bolívar em Bogotá.