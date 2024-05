Ciclone tropical atinge costas do Quênia e da Tanzânia após enchentes mortais

Chuvas torrenciais e ventos fortes açoitaram as regiões costeiras do Quênia e da Tanzânia neste sábado (4), os primeiros efeitos de um ciclone que ameaça agravar o caos nestes dois países do leste da África, já atingidos por enchentes mortais.

Cerca de 400 pessoas morreram no leste da África desde março e dezenas de milhares foram deslocadas pelas chuvas torrenciais que provocaram inundações e deslizamentos de terra, devastando casas e destruindo estradas e pontes.

O departamento meteorológico do Quênia informou neste sábado que os efeitos do ciclone tropical Hidaya já são sentidos em alto-mar, com ventos superiores a 75 km/h e ondas superiores a 2 metros.