Macedônia do Norte define presidente com atenção voltada para UE

A Macedônia do Norte vota nesta quarta-feira no primeiro turno de uma eleição presidencial marcada por um tema crucial: aceitar ou não as condições estabelecidas para que o país vire membro da União Europeia (UE).

O país dos Bálcãs, uma ex-república iugoslava de 1,8 milhão de habitantes e com uma importante minoria albanesa, é candidato à UE desde 2005. Em 2020, o país entrou para Otan, depois de mudar de nome por exigência da vizinha Grécia.

Agora enfrenta as exigências de outro país vizinho e membro da UE, a Bulgária. Sófia pediu que Skpoje reconheça a minoria búlgara na Constituição e que a língua macedônia, de família eslava, seja considerada um dialeto do búlgaro, que a Macedônia do Norte rejeita.