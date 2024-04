O "cinema da resistência" visto pelo diretor palestino Rashid Masharawi

- "Condenado ao fracasso" -

Os cinemas em Gaza fecharam no final dos anos 1980, durante o levante palestino contra Israel chamado de Primeira Intifada, mas retomaram as atividades após a criação da Autoridade Palestina nos anos 1990.

Tudo mudou com o ascensão do Hamas, o movimento islamista que considera o cinema contrário aos valores do islã.

No entanto, no ano passado um festival de cinema ao ar livre foi organizado, "considerando os costumes e tradições do território", disse então uma autoridades do Hamas.

Para Masharawi, é mais urgente do que nunca apoiar o cinema e fazer com que "uma imagem cinematográfica diferente de Gaza" chegue ao mundo para que "a verdade prevaleça sobre as mentiras da ocupação israelense".

A identidade está no centro do trabalho de Masharawi. "É difícil (para Israel) ocupar nossas memórias, nossa identidade, nossa música, nossa história e nossa cultura", expressou.