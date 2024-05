César Menotti, técnico da Argentina campeã mundial em 1978, morre aos 85 anos

O mundo futebolístico recebeu com dor a notícia da morte de um dos defensores do futebol romântico que sempre manteve uma filosofia baseada no jogo ofensivo e nas parcerias entre jogadores: "O gol é um passe para a rede", era uma de suas frases famosas.

Mario Alberto Kempes, destaque da conquista da Copa do Mundo de 1978 com a Argentina, também se despediu dele em suas redes sociais: "A partida de uma figura tão emblemática e querida no mundo do futebol é uma perda irreparável. César Luis Menotti foi muito mais do que um colega, ele foi um amigo e mentor inestimável para mim".

- Reconhecimento -

No intervalo da final da liga argentina entre Estudiantes e Vélez neste domingo, sua morte foi anunciada e os torcedores que lotaram as arquibancadas do estádio Santiago del Estero realizaram uma salva de palmas.

Por sua vez, o presidente argentino, Javier Milei, manifestou em sua conta no X sua "profunda dor pela partida do líder de um grupo que deu uma das maiores alegrias ao país".

O Barcelona, clube com o qual conquistou três títulos como treinador entre 1982 e 1983, e no qual treinou Diego Maradona, publicou no X: "O FC Barcelona quer expressar as suas condolências pela morte do ex-treinador do clube, César Luis Menotti. Descanse em paz".