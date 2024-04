O que vai acontecer com o TikTok nos Estados Unidos?

Essa divergência foi tema de discussão entre Biden e o presidente chinês, Xi Jinping, no começo do mês.

- Quem vai se beneficiar? -

Os claros beneficiados de uma eventual proibição do TikTok seriam a Meta e o Google, que lançaram suas próprias cópias do TikTok: Meta's Reels e YouTube Shorts, que vêm ganhando espaço no mercado americano.

