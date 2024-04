Rezas e feriados no Sudeste Asiático, atingido por uma onda de calor

A onda de calor que atinge o Sudeste Asiático levou alguns países como as Filipinas a ordenar o fechamento de escolas e algumas populações, como a de Bangladesh, a orar para invocar a chuva.

Abril, no início da primavera (outono no Brasil), é um dos meses mais quentes nessa parte do mundo antes de que a temporada de monções comece, mas este ano, as temperaturas batem recordes devido ao fenômeno climático El Niño, que leva ao aquecimento de uma grande parte do Pacífico tropical.

O impacto das ondas de calor é cada vez maior na Ásia, apontou esta semana a Organização Meteorológica Mundial (OMM).