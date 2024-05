Prefeito determina suspensão de aulas por três dias em Porto Alegre

Ao todo, 844.673 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Ao menos ficaram 115.844 mil desalojadas e 18.487 mil estão em abrigos.

Dos 497 municípios gaúchos, 341 sofreram alguma consequência dos temporais. Na região metropolitana de Porto Alegre, a água deixou pessoas ilhadas e fechou hospitais em Canoas. O clima é de "zona de guerra".

No domingo (5), chuva ficará mais isolada no Rio Grande do Sul. De acordo com o Climatempo, as chuvas devem ter volume menor e serem menos duradoura, ocorrendo na forma de pancadas, com raios e eventuais rajadas de vento.

Nível do Guaíba é de 5,25 metros, às 17h, neste domingo. Os dados são da régua da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), Serviço Geológico do Brasil (SGB) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). No sábado (4), ele já havia superado a marca atingida no ano de 1941 (de 4,76 metros de altura), quando inundou grande parte do centro da capital gaúcha.