BC define nova taxa de juros em reunião do Comitê de Política Monetária

PSOL realiza jantar para arrecadação de fundos em São Paulo, com a presença do deputado federal e pré-candidato à Prefeitura, Guilherme Boulos.

Lula participa da cerimônia de assinatura de convênios entre Itaipu Binacional, Governo do Pará e Prefeitura de Belém, no contexto da COP 30, no valor de R$ 1,3 bilhão, no Palácio do Planalto.

TERÇA, 7

Votação da volta do DPVAT na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e depois no plenário da Casa.

Subcomitê de Saúde Global, Direitos Humanos Globais e Organizações Internacionais, vinculado ao Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados nos EUA, realiza audiência articulada por ativistas de direita para discutir o estado da democracia no Brasil.