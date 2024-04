Blinken pede que EUA e China administrem diferenças de forma 'responsável'

- Temas complexos -

Blinken também se reuniu em Xangai com estudantes no campus local da Universidade de Nova Iorque e com líderes empresariais, aos quais declarou que os dois países devem garantir que "a relação econômica funcione de forma que seja mutuamente benéfica".

Mas as questões mais complexas podem surgir em Pequim, onde Blinken deve pedir moderação em relação a Taiwan, que se prepara para a posse de um novo presidente em maio, e apresentar as preocupações dos Estados Unidos sobre as práticas comerciais chinesas, um tema-chave para o presidente Joe Biden em um ano eleitoral.

O secretário de Estado também espera continuar apaziguando as tensões entre as duas maiores economias do mundo, que passam por uma relação mais complicada desde sua visita anterior em junho e o encontro entre os presidentes Biden e Xi em novembro.

As autoridades americanas indicaram que a China parece mais aberta às preocupações ocidentais.

Pequim, no entanto, expressou indignação com uma série de medidas do governo Biden que, na sua opinião, afetam a economia chinesa.