Reações do Hamas ao forte ultimato de Israel: prazo de 7 dias está em curso

As pressões internacionais, as continuadas violações ao direito internacional público -ou "direito das gentes"-, o aumento dos protestos de estudantes universitários nos EUA e Europa, o crescimento do antissemitismo pelo planeta, a perda de poder interno dos extremistas religiosos da ultradireita e a oposição do ministro Benny Gantz entre os seus pares no chamado "gabinete de guerra", levaram o premiê israelense Benjamin Netanyahu a jogar sua última cartada.

Bibi Netanyahu lançou um 'ultimatum' e deu prazo de sete dias para resposta do Hamas: soltura dos reféns ou imediata invasão de Rafah.

Rafah é a última cidade do sul de Gaza, na fronteira meridional com o Egito, com mais de um milhão de migrantes palestinos do norte da Faixa de Gaza e com refugiados das várias guerras do Oriente Médio.