China lança missão espacial Shenzhou-18

Eles permanecerão na estação espacial Tiangong por seis meses, onde realizarão experimentos "no campo da física básica em microgravidade, ciência de materiais espaciais, ciência de vida espacial, medicina espacial e tecnologia espacial", indicou a Agência Espacial da China.

A nova tripulação substituirá a equipe da missão Shenzhou-17, que decolou para o espaço em outubro.

O governo do presidente Xi Jinping impulsionou projetos espaciais da China, injetando bilhões de dólares no seu programa espacial liderado pelo Exército chinês com o objetivo de alcançar a Rússia e os Estados Unidos.

Pequim pretende enviar uma missão tripulada à Lua até 2030 e construir uma base na superfície do satélite natural da Terra.

A China foi banida da Estação Espacial Internacional em 2011, quando os EUA proibiram a Nasa de trabalhar com o país, forçando Pequim a desenvolver sua própria estação espacial.

