Cursos para aprender a vender no TikTok conquistam chineses

Durante o último dia de um curso de duas semanas para aprender a vender no TikTok, estudantes chinesas se filmam com seus celulares para praticar a venda de todo tipo de itens no aplicativo, desde roupas até máquinas de café.

"É chiffon, é muito macia", exclama em inglês a professora da escola de empreendimento online em Cantão, no sul da China, enquanto apresenta peças para compradores do Reino Unido, detalhando preços e tamanhos.

Embora oficialmente bloqueado na China, a rede social TikTok está sendo cada vez mais utilizada por vendedores chineses. Para usar, é necessário um software de rede privada virtual (VPN), que as autoridades geralmente toleram quando usado para fins profissionais.