Fluminense empata na visita ao Cerro Porteño e lidera Grupo A da Libertadores

O meio-campistaJorge Morel, peça fundamental no esquema tático do Cerro Porteño, se lesionou aos 25 minutos e teve de ser substituído por Wilder Viera.

O trabalho dos veteranos do time carioca ditou o ritmo no primeiro tempo com uma equipe paraguaia que tampouco se interessou em insistir na busca da vitória.

Antes do final do primeiro tempo, o meia Piris da Motta (ex-Flamengo) arriscou nos acréscimos (45'+2) em um chute de longa distância. O goleiro Fábio se esticou todo e conseguiu mandar a bola para escanteio.

Depois de cerca de 25 minutos de monotonia no segundo tempo, o 'Ciclón' quase abriu o placar através do brasileiro Edu, finalizando uma jogada iniciada pela esquerda pelo lateral Arzamendia.

Aos 73 minutos, o árbitro uruguaio Esteban Ostojich anulou um gol de Jhon Arias para o Fluminense após uma consulta ao VAR que indicou um toque de mão do colombiano.

Nos últimos minutos o Cerro Porteño se mostrou mais ambicioso que os visitantes mas seus avanços não preocuparam Fábio.