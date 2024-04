Macron alerta que Europa 'pode morrer'

O presidente francês, Emmanuel Macron, alertou, nesta quinta-feira (25), que a Europa "pode morrer", durante um discurso sobre o futuro do continente no qual fez um apelo ao reforço de sua "soberania" em um mundo no qual "as regras do jogo" foram modificadas.

"Devemos ser lúcidos de que atualmente a nossa Europa é mortal, pode morrer", declarou Macron, em um discurso na universidade de Sorbonne em Paris, alertando que o futuro do continente depende das "decisões" que são tomadas "agora".

Entre os temas os quais que teria que tomar decisões, citou a transformação digital, a inteligência artificial, a transição ecológica, o rearmamento militar, entre outros.