Mineradora Anglo American dispara na bolsa após oferta de compra pela BHP

A Anglo American anunciou no início deste ano sua intenção de eliminar milhares de postos de trabalho em seu negócio de platina na África do Sul.

O analista Neil Wilson observa que o aumento das ações da Anglo American nesta quinta-feira, que até agora não teve um ano muito bom, "apaga suas perdas na bolsa nos últimos 12 meses".

"Está claro que a BHP quer se fazer com os ativos de cobre", acrescenta Wilson, que acredita que esse fato não passará despercebido pelas autoridades de concorrência "dada a posição que as duas empresas combinadas ocupariam no mercado de cobre", equivalente a 10% da produção mundial.

As propriedades do cobre, em particular sua alta condutividade e sua ductilidade, devido à capacidade de se deformar sem quebrar, o tornam um metal-chave para a transição energética, permitindo diversos usos industriais, como na composição de baterias de veículos elétricos.

Caso concretizada, a operação também representaria um novo golpe para a Bolsa de Londres, que perderia mais valor do seu índice FTSE 100.

A fraqueza da libra em relação ao dólar e a subvalorização das empresas listadas na Bolsa de Londres em comparação com Wall Street tornam as empresas que cotam na capital britânica cada vez mais alvos de aquisições.