Palmeiras vence Independiente del Valle (3-2) de virada em Quito na Libertadores

O Palmeiras venceu o equatoriano Independiente del Valle, em Quito, por 3 a 2 de virada nos últimos instantes nesta quarta-feira (24) e assumiu a liderança isolada do Grupo F da Copa Libertadores-2024.

O time do técnico Abel Ferreira foi melhorando ao longo da partida disputada no estádio Banco de Guayaquil, fortaleza dos alvinegros. O 'Verdão' conquistou um triunfo memorável nos 2.850 m de altitude de Quito com um gol no último minuto, que surpreendeu e silenciou a equipe adversária e sua torcida.

Kendry Páez, que impressiona com apenas 16 anos, abriu o placar no estádio Banco de Guayaquil. Aos 12 minutos, após uma jogada coletiva, o menino prodígio fez 1 a 0 para os 'negriazules'.