Pás do emblemático cabaré parisiense Moulin Rouge caem

As letras M, O e U do seu nome, localizadas na fachada, também caíram, mas não houve feridos e não há risco de outro desabamento na estrutura do prédio, segundo os bombeiros.

"É incrível", disse Exaucé, que não quis revelar seu sobrenome, à AFP. Este cozinheiro do Moulin Rouge encontrou as peças no chão quando chegou ao local por volta das 8h da manhã.

A entrada do estabelecimento foi isolada na manhã desta quinta-feira, mas a rua não foi bloqueada, enquanto um caminhão retirava os objetos caídos, confirmou um jornalista da AFP.

"É estranho. É como se tivéssemos cortado a cabeça da Torre Eiffel. Dói. Espero que consertem rapidamente", disse à AFP Daniel, 58 anos, que passa por lá todos os dias a caminho do trabalho.

A empresa proprietária disse à AFP que "é a primeira vez que ocorre um acidente deste tipo desde a fundação do Moulin Rouge, em 6 de outubro de 1889".

- Templo do cancan -

"Felizmente aconteceu depois da hora de encerramento", acrescentou a empresa, segundo a qual, "todas as semanas a direção técnica do cabaré verifica o mecanismo das pás do moinho sem encontrar problemas".